Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (за 9 месяцев 2019 года)

|
|Название
|Выручка (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|В том числе за брокерские услуги (млрд руб.)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|БКС
|5649,6
|31,6
|4,99
|2571,4
|36,4
|БК «Регион»
|3707,0
|69,1
|Н.д.
|3045,7
|104,1
|«Открытие Брокер»
|1981,5
|40,3
|Н.д.
|3137,7
|—
|«Финам»
|1594,3
|-9,8
|1,12
|-840,7
|—
|«Сбербанк КИБ»
|1500,1
|32,0
|Н.д.
|2157,7
|—
|«Меррилл Линч Секьюритиз»
|1387,7
|3,7
|0,47
|175,7
|22,6
|«Атон»
|1341,7
|25,9
|1,15
|-27,2
|—
|«Фридом Финанс»
|1102,5
|110,7
|1,08
|73,2
|—
|«ВТБ Капитал»
|763,6
|-29,8
|0,16
|1775,0
|—
|«ВТБ Капитал Брокер»
|654,4
|92,0
|0,23
|225,3
|45,4
|«Велес Капитал»
|614,1
|56,7
|0,52
|319,6
|151,4
|«Алор+»
|458,6
|7,1
|0,41
|204,4
|-30,2
|«Ай Ти Инвест»
|451,5
|127,7
|0,36
|-32,5
|—
|«Ренессанс Брокер»
|281,0
|-12,6
|0,22
|274,6
|-81,3
|«Дженерал Инвест»
|262,5
|-6,5
|0,20
|-406,0
|—
|«Ситигруп Глобал Маркетс»
|255,0
|-10,0
|0,16
|27,8
|-84,2
|«КИТ Финанс»
|214,8
|28,1
|0,20
|0,6
|-99,6
|«ИФК Солид»
|210,6
|12,6
|0,13
|-66,3
|—
|«Универ Капитал»
|205,5
|59,4
|Н.д.
|85,7
|62,3
|«Церих Кэпитал Менеджмент»
|203,1
|-19,6
|Н.д.
|-27,8
|—