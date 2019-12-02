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Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (за 9 месяцев 2019 года)

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Название Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) В том числе за брокерские услуги (млрд руб.) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%)
БКС 5649,6 31,6 4,99 2571,4 36,4
БК «Регион» 3707,0 69,1 Н.д. 3045,7 104,1
«Открытие Брокер» 1981,5 40,3 Н.д. 3137,7
«Финам» 1594,3 -9,8 1,12 -840,7
«Сбербанк КИБ» 1500,1 32,0 Н.д. 2157,7
«Меррилл Линч Секьюритиз» 1387,7 3,7 0,47 175,7 22,6
«Атон» 1341,7 25,9 1,15 -27,2
«Фридом Финанс» 1102,5 110,7 1,08 73,2
«ВТБ Капитал» 763,6 -29,8 0,16 1775,0
«ВТБ Капитал Брокер» 654,4 92,0 0,23 225,3 45,4
«Велес Капитал» 614,1 56,7 0,52 319,6 151,4
«Алор+» 458,6 7,1 0,41 204,4 -30,2
«Ай Ти Инвест» 451,5 127,7 0,36 -32,5
«Ренессанс Брокер» 281,0 -12,6 0,22 274,6 -81,3
«Дженерал Инвест» 262,5 -6,5 0,20 -406,0
«Ситигруп Глобал Маркетс» 255,0 -10,0 0,16 27,8 -84,2
«КИТ Финанс» 214,8 28,1 0,20 0,6 -99,6
«ИФК Солид» 210,6 12,6 0,13 -66,3
«Универ Капитал» 205,5 59,4 Н.д. 85,7 62,3
«Церих Кэпитал Менеджмент» 203,1 -19,6 Н.д. -27,8

Н.д. — нет данных.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным отчетности компаний.

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