Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (за 9 месяцев 2019 года)

Название Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) В том числе за брокерские услуги (млрд руб.) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) БКС 5649,6 31,6 4,99 2571,4 36,4 БК «Регион» 3707,0 69,1 Н.д. 3045,7 104,1 «Открытие Брокер» 1981,5 40,3 Н.д. 3137,7 — «Финам» 1594,3 -9,8 1,12 -840,7 — «Сбербанк КИБ» 1500,1 32,0 Н.д. 2157,7 — «Меррилл Линч Секьюритиз» 1387,7 3,7 0,47 175,7 22,6 «Атон» 1341,7 25,9 1,15 -27,2 — «Фридом Финанс» 1102,5 110,7 1,08 73,2 — «ВТБ Капитал» 763,6 -29,8 0,16 1775,0 — «ВТБ Капитал Брокер» 654,4 92,0 0,23 225,3 45,4 «Велес Капитал» 614,1 56,7 0,52 319,6 151,4 «Алор+» 458,6 7,1 0,41 204,4 -30,2 «Ай Ти Инвест» 451,5 127,7 0,36 -32,5 — «Ренессанс Брокер» 281,0 -12,6 0,22 274,6 -81,3 «Дженерал Инвест» 262,5 -6,5 0,20 -406,0 — «Ситигруп Глобал Маркетс» 255,0 -10,0 0,16 27,8 -84,2 «КИТ Финанс» 214,8 28,1 0,20 0,6 -99,6 «ИФК Солид» 210,6 12,6 0,13 -66,3 — «Универ Капитал» 205,5 59,4 Н.д. 85,7 62,3 «Церих Кэпитал Менеджмент» 203,1 -19,6 Н.д. -27,8 —