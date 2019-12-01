В Киеве при покушении на депутата застрелили его трехлетнего сына

В центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета и ресторатора Вячеслава Соболева. В результате нападения погиб его трехлетний сын, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Range Rover депутата обстреляли на пересечении ул. Льва Толстого и Тарасовская. По версии следствия, нападения было предумышленным. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

«Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой"»,— сообщили в пресс-службе киевской полиции (цитата по ТАСС). В украинской столице введен план «Сирена», злоумышленник еще на задержан.

Господин Соболев в 2002 году избирался депутатом городского совета Донецка, а с 2005 года был заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Также занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко».