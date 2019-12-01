СМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии

В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка. По его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России.

«С часа ночи импорт из Беларуси — ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка»,— заявил собеседник издания.

По данным СМИ, в пятницу на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ была принята поправка, которой предлагается запретить импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Ее рассмотрение планируется на следующей неделе.

О том, что Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, приостановленному с 2015 года, стало известно в начале октября. По данным украинских СМИ, поставки идут по прямому контракту с «Юнайтед Энерджи», близкой к бизнесмену Игорю Коломойскому, в объеме около 100 МВт в сутки. В «Интер РАО» говорят, что заключили пилотный контракт по полной предоплате.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украина налаживает энергосвязи с Россией».