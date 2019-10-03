Украина налаживает энергосвязи с Россией

Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, приостановленному с 2015 года. По данным украинских СМИ, поставки идут по прямому контракту с «Юнайтед Энерджи», близкой к бизнесмену Игорю Коломойскому, в объеме около 100 МВт в сутки. В «Интер РАО» говорят, что заключили пилотный контракт по полной предоплате. Причиной восстановления коммерческих поставок, по данным источников “Ъ”, стал дефицит угля на Украине, но киевские эксперты объясняют это либерализацией местного рынка и открывшейся из-за этого возможностью закупать более дешевую импортную энергию.

Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России, сообщил в среду «Интерфакс» со ссылкой на оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго». В «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) “Ъ” подтвердили, что возобновили экспортные поставки, подчеркнув, что они носят пилотный характер. «Контракт заключен под полную предоплату»,— уточнили там. Длительность поставок и цену электроэнергии в компании не называют.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что стороны заключили месячный контракт.

Еще один собеседник “Ъ” отмечает, что контракты с Украиной не могут быть долгосрочными, поскольку Киев заявлял о своем выходе из синхронной системы в 2023 году. Импорт электроэнергии Украиной он называет «вынужденной мерой» и связывает ее с дефицитом угля. Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква отмечает, что запасы угля в Украине начали расти в последнее время за исключением Луганской ТЭС, на которую поставки возможны только через ОАО РЖД, а железнодорожное полотно на контролируемой Украиной части Донбасса повреждено в ходе боевых действий. Для украинских ТЭС, по его словам, велись поставки угля из Колумбии (320 тыс. тонн), во втором полугодии ДТЭК планировал поставить больше 1 млн тонн.

По данным «Интерфакс-Украина», 1 октября импорт электроэнергии из РФ мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи», зарегистрированное на Андрея Короткевича-Лещенко. Его в украинских СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поскольку он поставлял газ «Укрнафты» (42% у компаний господина Коломойского) на «Днепроазот», входящий в группу «Приват» бизнесмена. В «Юнайтед Энерджи» на запрос “Ъ” не ответили.

Энергосистемы России и Украины синхронизированы, по экспортным сечениям между ними постоянно идут балансирующие межграничные перетоки, максимальная мощность перетока между странами — 3 ГВт.

Но основной объем экспорта-импорта энергии прекратился в 2015 году, с тех пор Киев несколько раз закупал энергию в РФ небольшими траншами в рамках технической помощи из-за нехватки угля для местных ТЭС. Украина потребляет более 150 млрд кВт•ч в 2018 году (для сравнения: Россия — около 1 трлн кВт•ч). Большую часть страна обеспечивает сама, 42% выработки страны приходится на АЭС, 37% — на тепловые электростанции. С 1 июля в стране прошла энергореформа, запрещающая совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. Также 18 сентября Рада разрешила заключение прямых договоров на импорт электроэнергии в Украину из Белоруссии и РФ.

Президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут считает, что после перехода Украины к новой модели рынка крупные потребители ищут инструменты для снижения цены покупки электроэнергии. Но, по его мнению, пока о возможности заключения долгосрочных контрактов речь не идет. «Для начала нужно, чтобы этот рынок стал более широким, а не распространялся только на сотрудничество двух компаний, это станет выгодно, если позволит поставлять более дешевые энергоресурсы»,— считает он. По его оценке, стоимость энергии после запуска реформы в пиковые часы снизилась на 15%, при низком спросе выросла на 10%. По данным собеседников “Ъ” на российском энергорынке, цены на энергию с запуска новой модели рынка в Украине выросли на 20%, приблизившись к уровню скандинавского энергорынка Nord Pool, что крайне выгодно для «Интер РАО», которая в текущем году нарастила объемы экспорта в Финляндию и Литву.

Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов