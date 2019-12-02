«Молот-Прикамье» вновь копит долги за аренду льда в УДС «Молот»

Краевое госучреждение «Центр спортивной подготовки» (ЦСП) обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 1,4 млн руб. с ПРОО ХК «Молот-Прикамье». Как пояснили “Ъ-Прикамье”, региональная общественная организация задолжала за аренду и услуги спортсооружения за 2018 год.

Напомним, что ЦСП с ноября 2017 года арендует у ПАО «Мотовилихинские заводы» УДС «Молот». Прежнему оператору УДС пермский клуб ранее также был должен 2,7 млн руб. В 2019 году по инициативе краевых властей сменился топ-менеджмент клуба.

Источник, близкий к клубу, пояснил, что долг образовался из-за кассовых разрывов — у команды пока отсутствует основной спонсор. Недавно менеджмент клуба обратился с деловым предложением о спонсорстве к крупным федеральным структурам — «Газпром» и ВТБ, но ответа от них пока не поступало, рассказал собеседник.