«Т Плюс» планирует закрыть старый блок Пермской ТЭЦ-6

Пермский филиал «Т Плюс» намерен в 2020 году вывести из эксплуатации старый блок Пермской ТЭЦ-6, рассказали “Ъ-Прикамье” в компании. Пермская ТЭЦ-6 была построена в 1942 году, на ней установлен американский паровой котел №3, полученный по ленд-лизу в качестве военной помощи.

Еще в 2012 году «Т Плюс» в рамках договора предоставления мощности (ДПМ) построила новый блок с двумя газовыми турбинами Siemens, электрическая мощность увеличена с 56,7 до 180 МВт-ч, тепловая — с 733,5 до 815,5 Гкал/ч.

Сейчас в соответствии со схемой теплоснабжения Перми на период до 2034 года (актуализация на 2019 год) планируется вывод из эксплуатации «исторической» паротурбинной очереди ТЭЦ-6 (пять энергетических котлов и четыре паровые турбины), с одновременным переводом нагрузок с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9.

Перевод будет произведен после ввода в эксплуатацию магистрального трубопровода тепловой сети от ул. Леонова до ул. Гусарова протяженностью 2 км, добавили “Ъ-Прикамье” в компании.