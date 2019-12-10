Нью-Йорк 1990-х в Москве 2010-х

Традиционные салонные показы в ЦУМе с каждым сезоном становятся все интереснее. В этот раз гости, среди которых были и медийные персоны, и не любящие привлекать к себе внимание публики постоянные клиенты ЦУМа, получили карточки с фотографиями одежды и по QR-коду могли купить все увиденные на подиуме вещи прямо во время шоу.



Стилистом показа выступила Наташа Гольденберг, креативный директор ЦУМа, которая объяснила свой замысел так: «Я хотела показать гламур старого Манхэттена на контрасте с гранжевой эстетикой downtown, царившей в Нью-Йорке в 90-х. За бранчем можно было оказаться в компании рокеров, одетых в деним и кожу, и дам высшего света в бархатных платьях и бриллиантовых колье — уместно было все. Это было время абсолютной свободы». Оказалось, что эстетику Нью-Йорка 1990-х прекрасно передают современные вещи.

Для шоу Наташа использовала одежду, обувь и аксессуары из сегодняшних коллекций ЦУМа — Bottega Veneta, Celine, Balenciaga, Burberry, Dries Van Noten, Loewe, The Row, Vetements, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Valentino, Saint Laurent, Chloe, Givenchy, Balmain, Versace, Loro Piana, Tom Ford и многих других. Главным аксессуаром для волос стали банты Jennifer Behr. На подиум вместе с моделями выходили актрисы Александра Ревенко и Маруся Фомина, издатель Анна Пчелкина, журналист Евгения Милова. За музыку отвечал композитор Игорь Вдовин.

В ЦУМе прошел салонный показ сезона «осень-зима 2019/20» На пятнадцатом по счету шоу представлено 108 вечерних и повседневных образов

Натела Поцхверия