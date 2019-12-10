Лучшие «Времена года»

В этом году в Галереях «Времена Года» на Кутузовском проспекте, 48 жизнь кипит: вечеринки на крыше, лекции об искусстве совместно с ММОМА, званые ужины, громкие открытия бутиков — Bvlgari, Dior, TAG Heuer и многих других. В торговом центре можно найти все что угодно.

Здесь больше 150 брендов одежды и аксессуаров, включая Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Valentino, ювелирные салоны, особое пространство Vremena Goda Kids, где продаются бренды детской одежды, а также проходят мастер-классы для детей и взрослых, детский клуб Ribambelle, несколько ресторанов, в том числе стейк-хаус El gauchito и азиатский ресторан Asia Hall Live Kitchen, магазин нишевой косметики Cosmotheca, интерьерные магазины Bureau 186 и King Koil, салоны подарков, книжный магазин, бутик техники Bork и re:Store, оптический салон «Визион», центр красоты Aldo Coppola, универмаг «Глобус Гурмэ», кинотеатр и даже караоке. Недавно открылась новогодняя ярмарка с горкой, катком, фуд-маркетом и елочным базаром. Так что вопрос, куда ехать, чтобы купить подарки к Новому году для всех близких и важных людей, решен. Конечно, в Галереи «Времена Года».

Светлана Рысева