В Перми на продажу выставлен фитнес-клуб

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже фитнес-клуба «Акула 79» на ул. Пономарева в микрорайоне Садовом. Стоимость актива — 3 млн руб.

Как указал продавец, площадь клуба составляет 260 кв. м, он работает с 2013 года. В клубе имеются залы для тренажеров, групповых программ и бойцовских видов спорта, солярий. Клиентская база сформирована в том числе из жителей ЖК «Квартет».

Аренда помещения составляет 50 тыс. руб. в месяц, коммунальные платежи — 15 тыс. руб. в месяц.

Бизнес продается в связи с переездом собственника в другой регион.