Довыборы по трем округам заксобрания могут быть объявлены до конца декабря

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, довыборы в краевое законодательное собрание по одномандатным округам №2, 13 и 17 могут быть назначены до конца декабря. Таким образом, голосование может состояться в марте 2020 года. Однако собеседники, близкие к краевым властям, утверждают, что это только один из обсуждаемых вариантов.

Напомним, в сентябре Законодательное собрание Пермского края приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по округам №2 и №13 Егора Заворохина и Александра Шалаева. Полномочия господина Заворохина прекращены в связи со вступлением в силу решения суда. Депутат признан виновным в хищениях денежных средств ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Прекращение полномочий господина Шалаева связано со смертью депутата.

В октябре были досрочно прекращены полномочия депутата по округу №17 Владимира Подкорытова. Полномочия депутата прекращены на основании приговора Ленинского суда Перми, вступившего в законную силу. Суд признал господина Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Согласно действующему законодательству, довыборы в заксобрание должны состояться в течение года с момента досрочного прекращения полномочий депутатов.