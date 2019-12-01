«Пермские медведи» продолжают побеждать

На площадке СК им. Сухарева состоялся матч в рамках предварительного этапа Суперлиги - Чемпионата России. «Пермские медведи» принимали соседей по турнирной таблице – клуб «СКИФ» (Краснодар). Хозяева одержали уверенную победу.

В первом тайме команды по 14 раз поразили ворота друг друга. А во втором пермский клуб был намного точнее. Как итог – победа 30:22. У хозяев Евгений Жук отметился 6 голами.

«Пермские медведи» по-прежнему не знают неудач в последних играх и занимают в турнире 5 место.