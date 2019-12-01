«Молот-Прикамье» обыграл китайцев

ХК «Молот-Прикамье» вчера продолжил серию встреч на своем льду с китайскими клубами. После поражения от ХК «ОРДЖМ», пермская команда принимала новичка ВХЛ - ХК «КРС-БСУ». Клуб из Пекина после 28 игр находиться в третьей по силе десятке команд лиги. Встреча закончилось «сухой» победой хозяев льда со счетом 3:0. Свой лицевой счет у «молотобойцев» пополнили Денис Скатов, Сергей Купцов и Артём Марков. Следующий матч «Молот-Прикамье» так же проведет на своем льду. Подопечным Павла Десяткова предстоит встретиться еще с одним хоккейным клубом из Китая «Ценг Тогу», который на сегодня занимает последнее 34 место в чемпионате. У «Молота-Прикамье» 22-я позиция в турнирной таблице.