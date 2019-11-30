Москве оплатят места в рейтингах

50 млн. руб. за лучшие позиции в международных рейтингах — такую сумму власти Москвы готовы заплатить тому, кто разработает стратегию по формированию более привлекательного образа российской столицы. Компания, которая выиграет контракт, должна будет за год повысить позиции Москвы как минимум в четырех из шести популярных рейтингов.

Подробнее о том, на каких местах столица находится в них сейчас, — в справке “Ъ FM”.

В рейтинге консалтинговой компании Mercer Quality of Living Москва занимает 167-е место из 231. По мнению авторов, лучший город для жизни — Вена, а худший — Багдад. Российская столица следует прямо за индийским Нью-Дели, сенегальским Дакаром, Эр-Риядом в Саудовской Аравии, столицей Ганы Аккрой и главным городом Габона Либревилем. В то же время рейтинг Москвы выше Еревана, Киева и Минска. В отчете Global Liveability Index, который составляют аналитики из Intelligence Unit при журнале The Economist, также лидирует Вена. Хуже всего, по мнению авторов, жить в Дамаске. Москва на 68-м месте из 140. Впрочем, российская столица, обогнав Белград, Ханой и Киев, лидирует в списке городов, уровень жизни в которых значительнее всего улучшился за последние пять лет. Самым безопасным городом мира Intelligence Unit назвал Токио. У Москвы 37-е место из 60. Российскую столицу обогнали Шанхай, Буэнос-Айрес и Куала-Лумпур. Впрочем, по мнению аналитиков, в Москве безопаснее, чем в Кувейте, Бангкоке и Касабланке. Авторы рейтинга Cities in Motion из испанской бизнес-школы IESE отдали первое место Лондону, а Москве — 86-е из 174. Это ниже чем, например, Рига, Сантьяго или Буэнос-Айрес, но выше, чем Марсель, Дубай и Флоренция. В рейтинге консалтинговой компании Arcadis Sustainable Cities Index тоже лидирует Лондон. Москва на 58-й строчке из 100. Российская столица уступила Будапешту и Варшаве, но опередила Майами, Пекин и Афины. Лондон на первом месте и в японском рейтинге привлекательных городов Global Power City Index. Москва — на 32-м из 48. Аналитики посчитали, что Вашингтон, Шанхай и Осака привлекают экспатов больше, чем российская столица. Однако позиции Москвы выше Дублина, Женевы и Милана.

Судя по техническому заданию конкурса, исполнители контракта должны будут узнать имена авторов рейтингов и провести с ними плотную работу. В частности, им нужно будет отправить письма и попросить объяснить, почему Москва занимает в списке именно такую позицию, а также предложить использовать другие методики и источники данных. Аналитиков пригласят на Московский урбанистический форум и Московский финансовый форум, а потом познакомят с представителями столичных властей.

Однако авторы рейтингов вряд ли согласятся на такие контакты, считает директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец. Он составляет рейтинг, где сравнивает уровень жизни в российских городах. «Здесь один из вариантов — это более полная, открытая информация о положении дел в городе. Должны быть русскоязычные и англоязычные источники, на которых будет выложена статистика по тем направлениям, которые могут людей интересовать: доступность жилья, трафик, качество продуктов питания, их доступность, возможность вести здоровый образ жизни.

Все эти рейтинги, как правило, как огня боятся прямой работы с рейтингуемыми субъектами, потому что они опасаются обвинений в коррупции.

Поэтому единственная информационная работа, которая с ними возможна, — просто ответы на их запросы. При этом информация, которая им предоставляется, должна быть максимально объективной»,— заключает Зубец.

Цель проекта московских властей — повысить привлекательность столицы среди иностранных туристов и инвесторов. Однако те, кто вкладывает деньги в проекты страны, обычно смотрят на другие факторы, говорит президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Часто эти рейтинги ничего не значат вообще. Я не уверен, что, если рейтинг Москвы повысится, это даст новые инвестиции. Те, кто вкладывает средства, предпочитают смотреть на страну, а не на город, на гарантии возвратности капиталов, на соблюдения прав инвесторов, доходность государственных и корпоративных облигаций. Они прежде всего обращают внимание на инвестиционный климат. А у нас все достаточно просто. Я думаю, они могут проконсультироваться с господином Калви, он им все расскажет, поделится».

В конце ноября Москва стала лучшим туристическим направлением по версии премии World Travel Awards, одной из самых престижных в туриндустрии.