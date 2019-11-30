На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

На Украине был опубликован закон о введении новых воинских званий в вооруженных силах страны. Они приведены к стандартам НАТО. После публикации в газете «Голос Украины» документ вступил в силу.

Согласно документу, в ВСУ появятся новые звания мастер-сержанта и мастер-старшины. Звания старшего прапорщика, прапорщика и старшины отменяются. На флоте не станет мичманов.

То, что на Украине стандарты НАТО примут в качестве образца для управления армией, следовало из военной доктрины президента Владимира Зеленского. По его задумке, противостоять противнику, превосходящему численностью, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия. Командиры получат «максимально возможную самостоятельность» для принятия решений.