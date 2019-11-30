Все муляжи камер на дорогах Москвы в 2020 году будут заменены

Все установленные в Москве муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в следующем году будут заменены настоящими камерами, сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В прошлом году заместитель главы ЦОДД Александр Евсин говорил, что муляжи камер фотофиксации в Москве составляют около 15–20% от общего числа систем. Тогда же он рассказал, что муляжи внешне не отличаются от настоящих камер, при этом они производят излучение, которое заставляет радары-детекторы на них реагировать.