В 2021 году Екатеринбург примет Всемирный саммит спорта и бизнеса

Всемирный саммит спорта и бизнеса, который проводит международная ассоциация SportAccord, состоится в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года. «Я рад сообщить, что в 2021 году SportAccord пройдёт в Екатеринбурге. У города прекрасная инфраструктура и замечательный аэропорт, который планируется к расширению и будет великолепной гаванью для всех стран и народов»,— заявил управляющий директор SportAccord Нис Хатт.

По словам члена исполнительного комитета SportAccord, президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазеля, провести международный форум в Екатеринбурге планировалось с 2016 года. «На саммит приедут представители более 100 спортивных федераций. Возможно кто-то из них примет решение провести соревнования своей федерации здесь»,— предположил господин Фазель.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что форум пройдет в конгресс-холе «Екатеринбург-Экспо». Возможности конгресс-центра глава региона презентовал господину Хатту в июне, во время Международного боксерского форума. По словам господина Куйвашева, «Екатеринбург-Экспо» «обеспечит комфортную работу» участникам саммита, а региона «подготовит хорошую культурную программу».

Всемирный саммит спорта и бизнеса под руководством SportAccord пройдет с 23 по 28 мая 2021 года. Международный спортивный форум — крупнейшее спортивно-деловое мероприятие, в котором принимают участие все международные спортивные федерации и проводят свои ежегодные генеральные ассамблеи. Среди них: Ассоциации международных федераций летних и зимних олимпийских видов спорта (ASOIF и AIOWF), Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS), а также Генеральная ассоциация международных спортивных федераций (GAISF). Ранее саммит уже проходит в России два раза — в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2015 году в Сочи.

Анастасия Реутова