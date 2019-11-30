Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.

«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность»,— сказал господин Мадуро (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали временным руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота, его поддержали Боливия, Россия, Белоруссия, Иран, Китай и другие страны.

Подробнее о ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».