Daimler сократит не менее 10 тыс. рабочих мест

Компания Daimler сообщила подробности программы повышения эффективности, модернизации и сокращения издержек, рассчитанной на ближайшие несколько лет. В рамках этой программы компания намерена сократить расходы на персонал на €1,4 млрд к концу 2022 года и уменьшить число менеджерских должностей по всему миру на 10%. Сокращение издержек германский производитель обосновывает необходимостью повышения конкурентоспособности и внедрения инноваций в первую очередь в сфере производства электромобилей, а это требует значительных инвестиций.

В связи с этим будет сокращено «несколько тысяч рабочих мест». В ходе пресс-конференции глава HR Вилфрид Порт уточнил, что сокращения будут выражаться пятизначным числом, то есть минимум 10 тыс. человек, в том числе среди менеджеров. Правда, значительная часть сокращений будет происходить за счет выхода работников на пенсию и расширения возможностей частичной занятости. Всего на предприятиях и в представительствах Daimler в 17 странах мира работает около 300 тыс. человек.

Ранее о предстоящих сокращениях рабочих мест с целью сокращения издержек ради расширения работы над электромобилями и цифровизации объявила компания Audi, входящая в Volkswagen Group.

Алена Миклашевская