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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

РЖД может запустить в Воронеже городскую электричку в аэропорт

РЖД рассматривает возможность запуска в Воронеже городской электрички от Подклетного до аэропорта. Такая возможность обсуждалась на встрече губернатора Александра Гусева с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Ранее рассмотреть вопрос запуска городских электричек предлагал начальник ЮВЖД Сергей Задорин. Маршруты предполагается организовать с использованием уже имеющихся железнодорожных путей (их могут отремонтировать). Объемы инвестиций и сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Владимир Зоркий


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