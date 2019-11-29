В мэрию Тамбова пришли за дубами Полиция ищет виновных в вырубке деревьев во время строительства станции ЮВЖД

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, вчера в мэрии Тамбова прошли выемки документов в рамках расследования уголовного дела о незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) на севере города 56 дубов. Как считают полицейские следователи, в начале сентября во время строительства железнодорожной платформы Радужный «неустановленные лица» уничтожили ценные деревья. Ущерб оценивается в 13 млн руб. Станцию возводило воронежское АО «Дорожный центр внедрения» (ДЦВ) — дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги». В ЮВЖД знают о расследовании и заверяют, что в компании «все технологические процессы строго регламентированы», но при этом проводят внутреннюю проверку.

В рамках расследования дела о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в значительном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) вчера в администрации Тамбова прошли оперативные мероприятия. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в местной власти и в правоохранительных органах региона. По данным последних, следователи УМВД по Тамбовской области возбудили дело 9 октября.

По версии полицейских, в период с 11 по 13 сентября «неустановленные лица» во время строительства железнодорожной остановочной платформы Радужный совершили «незаконную рубку и повреждение» 56 деревьев породы дуб. В результате был нанесен ущерб государству на сумму более 13 млн руб.

В мэрию следователи, очевидно, заходили за документом, который мог санкционировать эту рубку, чтобы установить причастных», — предположил один из собеседников “Ъ-Черноземье”.

По словам еще одного источника, во время обыска в горадминистрации могли быть изъяты любые документы, касающиеся обустройства платформы и подъездных путей к ней. В пресс-службе мэрии Тамбова “Ъ-Черноземье” вчера не смогли подтвердить факт оперативных действий. В пресс-службе регионального УМВД вчера подтвердили “Ъ-Черноземье” факт следственных действий в мэрии, воздержавшись от сообщения подробностей дела.

По сообщению местного портала Go68.ru, станция Радужный располагается в ста метрах от путепровода на улице Магистральной. Строило платформу (укладывало плитку, устанавливало павильоны и ограждение, проводило освещение, оборудовало лестницы — выходы с путей) воронежское АО «ДЦВ». Генеральный директор компании Вааг Восканян рассказывал изданию, что работы на объекте начали в середине августа. Он назвал платформу совместным проектом ОАО «РЖД» (госкомпания его и финансировала) и администрации Тамбовской области. «В лесополосе на пути к станции уже вырубили деревья, а на их месте уложат дорожное полотно», — сообщал в начале октября портал. Тогда же начальник транспортного отдела регионального управления автодорог и транспорта Екатерина Юдина рассказывала, что платформу строят в рамках проекта «Городской поезд». Станция расположилась на железнодорожной ветке в северной части города, где ведется активная жилая застройка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ДЦВ» на 49% принадлежит ОАО «РЖД». Контрольный пакет, согласно данным Росстата, находится у ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (также на 43,43% принадлежит РЖД). Основной вид деятельности — вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом. Уставный капитал — 200 тыс. руб., среднесписочная численность сотрудников — четыре человека. Гендиректором выступает Вааг Восканян. В 2017 году компания сработала с выручкой 8,1 млн руб. и 4,4 млн руб. чистого убытка. С тех пор отчетность не раскрывалась. В 2015–2019 годах ДЦВ принимал участие в 54 закупках, однако сумело победить только в 11 из них на сумму 14,96 млн руб. Во всех случаях заказчиком выступали РЖД.

В «Юго-Восточной железной дороге» (структура РЖД, отвечающая за развитие инфраструктуры в том числе в регионах Черноземья) “Ъ-Черноземье” сообщили, что знакомы с ходом расследования. «Все технологические процессы у нас строго регламентированы. Поэтому сейчас руководство разбирается в этой ситуации. Идут внутренние проверки», — отметили в пресс-службе компании. Связаться с руководством ДЦВ не удалось: по номеру мобильного телефона, указанному в карточке компании, ответил молодой человек, который заверил “Ъ-Черноземье”, что уже не работает в ней.

Андрей Цветков, Андрей Прах