Краснодарские депутаты увеличили ставку налога на коммерческое имущество физлиц

Сегодня, 29 ноября, депутаты городской Думы Краснодара проголосовали за увеличение налоговой ставки на коммерческое имущество физических лиц. Изменение затронет владельцев офисов, магазинов и станций техобслуживания. Ставка налога на имущества для таких физлиц увеличивается с 0,7% до 1%. Это, по мнению экспертов, даст городскому бюджету дополнительные 141 млн руб.

Для сравнения: аналогичная недвижимость, которой владеют в Краснодаре юридические лица, облагается налогом по ставке 2% от кадастровой стоимости. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Ставрополе ставка налога на коммерческое имущество физических лиц составляет 2%, в Анапе — 1,5%, в Сочи — 1,2%, Новороссийске и Геленджике — 1%.

Сообщается, что по новой ставке владельцы коммерческой недвижимости в Краснодаре будут платить налог на имущество в 2021 году. Для жителей города, кто владеет жилой недвижимостью ставка налога на имущество остается 0,2% от кадастровой стоимости.

Василий Хитрых