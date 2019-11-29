Улицу Донецкую сделают односторонней

В субботу 30 ноября движение на улице Донецкой сделают односторонним на всем протяжении от Усилова до Родионова, информирует пресс-служба городской администрации. Движение будет разрешено только от улицы Усилова до улицы Родионова.

Со ссылкой на главу города Владимира Панова, пресс-служба мэрии сообщает, что одностороннее движение вводится по просьбе жителей района. Они жаловались, что внутриквартальная дорога превратилась в трассу.

Владимир Панов считает, что введение одностороннего движения поможет упорядочить ситуацию.

Директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин сказал, что решение организовать одностороннее движение в выходные продиктовано тем, чтобы местные жители могли протестировать новую схему движения перед буднями.