Экс-мэра Миасса приговорили к реальному сроку

Миасский городской суд огласил приговор бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ) и покушении на получении взятки в крупном размере (ч.3, ст.30 УК РФ, п. «в», ч.5 ст.290). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органа власти в течение шести лет. Также Геннадий Васьков должен заплатить штраф в размере 1 млн руб., сообщили в пресс-службе городского суда.

Глава Миасса Геннадий Васьков был задержан сотрудниками ФСБ 14 мая 2018 года после обысков в администрации города. На следующий день местные депутаты отправили его в отставку. С момента задержания он находился под стражей, в конце декабря меру пресечения изменили на домашний арест. Следственный комитет предъявил экс-чиновнику обвинение в совершении преступлений по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышении должностных полномочий) и ч.3, ст.30 УК РФ, п. «в», ч.5 ст.290 (покушение на получение взятки в крупном размере).

Геннадий Васьков признал свою вину в превышении полномочий и дал подробные показания об обстоятельствах уголовного дела. Однако обвинения во взяточничестве он отрицал. 2 октября 2018 года он подал ходатайство о заключении досудебного соглашения и сотрудничестве следствием.

По версии следствия, в 2017 году Геннадий Васьков распорядился выкупить на областную субсидию двухэтажное торговое здание для размещения в нем филиала детского сада «Умка» по завышенной стоимости. Помещение рыночной стоимостью 10,5 млн руб. было приобретено за 24 млн руб. Кроме того, глава «вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств за совершение указанных действий», речь шла о сумме в 1 млн руб., говорится в сообщении Следственного комитета.

По делу о детском саде «Умка» были также задержаны депутат городского собрания Николай Рындин, начальник дошкольного отдела управления образования Миасса Татьяна Биева, бизнесмен Олег Клевляник, предпринимательница Раиса Бровченко и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Первым трем 26 ноября были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о мошенничестве в крупном размере. Татьяне Биевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Николаю Рындину и Олегу Клевлянику назначен такой же срок лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Уголовные дела в отношении Сергея Богатырева и Раисы Бровченко будут рассмотрены позднее.

Карина Кальярова