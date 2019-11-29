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Ижевск. Удмуртия

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Жительницу Ижевска осудили на 4 года за хищение 4 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска приговорил местную жительницу, обвиняемую в хищении более 4 млн руб. у нескольких граждан, к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в течение 2016-2018 годов обвиняемая входила в доверие к гражданам и предлагала передать им деньги для закупки продуктов питания для последующей перепродажи. Полученные деньги она тратила на личные нужды, без намерений их возвращать. Часть ущерба была возмещена в ходе расследования, на часть имущества обвиняемой наложили арест. Гражданские иски потерпевших граждан удовлетворены.

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