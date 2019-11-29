Игорь Артамонов предложил кандидатуру Юрия Тарана на пост липецкого детского омбудсмена

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов внес кандидатуру бывшего вице-губернатора Юрия Тарана на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Соответствующие документы опубликованы на сайте облсовета. Рассмотрение кандидатуры депутатами назначено на 3 декабря.

Пост стал вакантным в сентябре после того, как заявление об отставке по собственному желанию написала Людмила Куракова. Юрий Таран в статусе вице-губернатора курировал образование, культуру, спорт и туризм.

Владимир Зоркий