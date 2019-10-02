В Липецкой области ищут детского омбудсмена

Липецкий областной совет депутатов объявил прием предложений о кандидатуре на должность регионального уполномоченного по правам ребенка, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На эту должность может быть назначен постоянно проживающий в Липецкой области гражданин России не моложе 30 лет с высшим образованием, «безупречной репутацией» и правозащитным опытом либо опытом «по реализации и защите прав и законных интересов детей». Предложения по кандидатуре могут вносить губернатор, спикер облсовета, а также региональные парламентарии, но группой «не менее одной третьей от установленного числа депутатов». Заявки принимают до 1 ноября.

Напомним, пост стал вакантным в сентябре после того, как заявление об отставке по собственному желанию написала Людмила Куракова. По данным источников “Ъ-Черноземье”, одним из главных претендентов на пост регионального уполномоченного по правам ребенка может стать бывший вице-губернатор Юрий Таран, курировавший образование, культуру, спорт и туризм.

Александр Прытков