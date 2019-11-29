В Приволжье вдвое увеличилось количество счетов эскроу

По данным Волго-Вятского управления Центробанка, число счетов эскроу в 11 обслуживаемых регулятором регионах ПФО в сентябре-октябре выросло в 2,4 раза до 4,5 тыс.

«По состоянию на 28 октября на счетах эскроу хранились 10,4 млрд руб., двумя месяцами ранее остатки средств на них составляли 4 млрд руб.», — сообщили в ВВГУ ЦБ.

В Нижегородской области показатель за это время увеличился втрое до 738, а сумма средств, депонированных участниками долевого строительства, – в 3,6 раза, до 2,1 млрд руб. В лидерах по этому показателю Самарская и Саратовская области с 628 и 223 счетами и остатками 1,3 млрд и 401,7 млн руб. соответственно. В Татарстане открыто 855 счетов эскроу на 2,7 млрд рублей.

По данным ВВГУ ЦБ, банки заключили 127 договоров с застройщиками на финансирование проектов с долевым участием на 58,2 млрд руб.

Волго-Вятское ГУ Центробанка регулирует финансовые организации Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также республик Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии и Чувашии.

Владимир Зубарев