Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР)

20–25.02.1948 В Чехословакии произошел так называемый коммунистический переворот, он же «победный февраль». К власти пришла Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ).

09.05.1948 Принята новая конституция Чехословакии, по которой страна провозглашена народной демократией, законодательно закреплена «диктатура пролетариата» и руководящая роль КПЧ.

11.07.1960Принята новая конституция, по которой страна стала называться Чехословацкой Социалистической Республикой (ЧССР).

04.01.1968После демонстраций протеста был смещен с поста генерального секретаря ЦК КПЧ Антонин Новотный, сохранивший за собой пост президента. Новым генеральным секретарем был избран Александр Дубчек.

28.03.1968Антонин Новотный ушел с поста президента, его временно сменил Йозеф Леннарт, а с 30 марта президентом стал Людвик Свобода.

04.1968Александр Дубчек назначил на ключевые посты в правительстве сторонников реформ. Была ослаблена цензура, начала возрождаться многопартийная система, реабилитированы жертвы политических репрессий, готовились и другие реформы политической системы и экономики.

18.07.1968Александр Дубчек в телевизионном выступлении призвал к демократическому обновлению социализма, к социализму «с человеческим лицом».

21.08.1968Начало операции «Дунай», ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Руководство ЧССР было вывезено в Москву. В ходе вторжения погибло, по разным оценкам, от 108 до 116 военнослужащих (из них 96 советских). В подавляющем большинстве случаев причиной смерти были транспортные аварии и неосторожное обращение с оружием. По данным российской стороны, 12 советских солдат были убиты в боевых столкновениях с жителями ЧССР. Позиция чехословацкой стороны состоит в том, что все эти случаи не доказаны. С чехословацкой стороны погибло, по разным оценкам, от 122 до 137 гражданских лиц, а также 5 военнослужащих покончили с собой. Около 500 чехов и словаков получили ранения. 70 тысяч жителей ЧССР эмигрировали вскоре после вторжения, к моменту «бархатной революции» число эмигрантов достигло 300 тысяч.

26.08.1968Руководство ЧССР и СССР подписали в Москве «Программу выхода из кризисной ситуации», известную как Московский протокол, положившую конец реформам в Чехословакии.

17.10.1968Начался поэтапный вывод союзных войск с территории ЧССР, закончившийся к середине ноября.

01.1969Введено деление страны на Чешскую Социалистическую Республику и Словацкую Социалистическую Республику. Упразднено Национальное собрание ЧССР, во главе которого стоял сторонник реформ Йозеф Смрковский. На посту председателя правительства реформатора Олдржиха Черника сменяет Любомир Штроугал.

16.01.1969 Студент Ян Палах совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против оккупации Чехословакии. Скончался 19 января.

17.04.1969 После того как Александр Дубчек подал в отставку «в связи с последствиями событий 21 августа 1968 года», ЦК КПЧ возглавил Густав Гусак.

10.12.1970 ЦК КПЧ принял документ под названием «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ», осуждавший политический курс Дубчека и его соратников.

17.12.1987 Густав Гусак ушел в отставку с должности генерального секретаря ЦК КПЧ, его сменил Милош Якеш.

25.03.1988 В Братиславе прошла демонстрация со свечами — первая антикоммунистическая демонстрация со времен Пражской весны. Демонстрация была разогнана полицией. До конца года прошли другие демонстрации, посвященные годовщинам образования Первой и Второй Чехословацких республик и Пражской весны.

01.1989 Прошла серия демонстраций, посвященных 20-летию самосожжения Яна Палаха.

17.11.1989 Разрешенная студенческая демонстрация в память о студенте Яне Оплетале, погибшем в 1939 году во время протестов против гитлеровской оккупации, переросла в антикоммунистическую манифестацию и была разогнана полицией. Ложные слухи о гибели одного из участников демонстрации привели к массовым народным выступлениям и забастовкам.

29.11.1989 После переговоров властей страны с оппозицией была утверждена поправка к конституции, отменявшая руководящую роль Компартии.

04–05.12.1989 В заявлениях руководства Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР решение о вводе союзных войск в Чехословакию в 1968 году было признано ошибочным как необоснованное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

10.12.1989 Густав Гусак ушел в отставку с поста президента.

29.12.1989 Президентом ЧССР был избран Вацлав Гавел.

28.03.1990 Федеральное собрание отказалось от названия страны Чехословацкая Социалистическая Республика. В апреле принято новое название — Чешская и Словацкая Федеративная Республика, просуществовавшее до 1 января 1993 года, когда страна разделилась на Чехию и Словакию.