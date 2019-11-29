Пресс-службу ГУ МВД по Москве возглавил выходец из Перми

Бывший начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Пермского краю подполковник Владимир Васенин назначен начальником пресс-службы ГУ МВД по Москве. На этой должности он сменил уволившегося из МВД полковника Юрия Титова. Летом пресс-служба, которую он возглавлял, опубликовала фотографии нарколаборатории якобы в квартире журналиста Ивана Голунова. Позже эти фотографии были удалены.

Как сообщает «Интерфакс», представляя Васенина коллективу управления, официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила о важности работы пресс-служб, которые «в значительной степени способствуют формированию объективного общественного мнения о работе полиции».

Владимир Васенин служит в органах внутренних дел с 1998 года, в 2000 году закончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД, а в 2008 - Высшую школу экономики. В октябре 2019 переведен в центральный аппарат МВД РФ - управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.