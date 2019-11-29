На Урале выставили на продажу земли компании шансонье Александра Новикова

В Екатеринбурге из-за банкротства на продажу выставлено 16 земельных участков ООО «Светояр», расположенных в 1 км от деревни Большое Седельниково. По данным СПАРК-Интерфакс, организация принадлежит известному исполнителю шансона Александру Новикову. Согласно информации, опубликованной, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, начальная цена лота составляет 164,2 млн руб. Заявки от участников будут приниматься до 17 декабря, торги проведут 18 декабря.

Напомним, в ноябре 2017 года Сысертский районный суд приговорил бывшего топ-менеджера овощебазы №4 Ивана Обухова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку хищения 400 га земель, принадлежащих господину Новикову. Согласно фабуле уголовного дела, с июля по октябрь 2015 года господин Обухов вместе с сообщницей Ларисой Ассоновой попытались незаконно приобрести право собственности на земельный участок компании «Светояр». Тогда 20% компании принадлежали госпоже Ассоновой, которая занимала пост директора фирмы и произвела ряд сделок. В результате земля за 14,6 млн руб. была куплена компанией УК «Уктус», соучредителем которой был Иван Обухов. При этом, по подсчетам следствия, земля на самом деле стоила не менее 88 млн руб.

Подробнее об уголовном деле Ивана Обухова — в материале “Ъ-Урал” «Земли певца оценили в три года»