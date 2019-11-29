Полномочия королевы отправятся на пенсию Когда Елизавета II может отойти от дел и кто станет престолонаследником

Елизавету II снова отправили на пенсию — британские и американские таблоиды написали, что королева может отойти от дел. Предполагается, что это случится через полтора года, когда ей исполнится 95 лет. В этом же возрасте участвовать в публичных мероприятиях отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. Королевские обязанности в таком случае будет исполнять сын Елизаветы принц Чарльз.

Однако об официальном отречении от престола речи не идет, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Слово “отречение” отсутствует в ее словаре. Единственный монарх в истории, кто это сделал, был ее дядя Эдуард VIII. История была страшно позорная.

И потому она считает, что нормальный монарх в нормальной ситуации отрекаться не имеет права.

Другое дело, что она чувствует, что все-таки с возрастом слабеет и уже передала значительную часть своих функций принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи. Видит она и то, что принц заждался. В возрасте 95 лет она, возможно, назначит Чарльза принцом-регентом, то есть она остается королевой, ее титул остается “ее королевское величество Елизавета II”, а принц Чарльз добавит к своему титулу слово “регент” и будет исполнять подавляющее число монарших обязанностей, оставив совсем мало матушке. Она по-прежнему будет восседать на троне и оставаться монархом, пусть даже публика очень мало будет ее видеть».

В подтверждение своих слов журналисты приводят статистику, согласно которой британская королева посещает все меньше официальных мероприятий. Замещает ее принц Чарльз. Если в 2016 году Елизавета II выходила в свет 332 раза, то в 2019 — уже 283. А Чарльз в уходящем году побывал на 507 событиях. И в будущем объем королевских обязанностей у Чарльза будет только возрастать, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева: «О возвращении речь не идет просто потому, что, вступая на престол, Елизавета II сказала, что до конца своих дней будет служить своему народу. Королева уже передает часть своих представительских функций наследнику престола — принцу Чарльзу.

Если принц становится регентом, он принимает на себя и королевские прерогативы.

Если сейчас королева Елизавета II утверждает все законы парламента, то есть законопроект проходит через Палату общин, Палату лордов и только тогда, когда монарх его утверждает, становится законом. Уже эти королевские прерогативы будет принимать на себя регент».

Елизавета II взошла на престол почти 70 лет назад в 1952 году. Дольше нее на Британских островах не правил ни один монарх.

Юлия Грицай