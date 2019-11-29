В Екатеринбурге врач-травматолог, которого поймали с гашишем, получил 11 лет колонии строгого режима

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 35-летнего врача-травматолога к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении отделения по связям со СМИ городского УМВД.

Осужденный был задержан в конце февраля 2019 года в районе улицы Фучика. Его доставили в отделение полиции, где он, имея признаки опьянения, отказался пройти медицинское освидетельствование. При досмотре в личных вещах мужчины были обнаружены и изъяты несколько фольгированных свертков и полимерный пакет, в котором, как позже установили, был гашиш массой 8,94 гр.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в значительном размере).