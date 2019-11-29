В Свердловской области количество выявленных ВИЧ-инфицированных снизилось на 9,7%

За 10 месяцев в Свердловской области ВИЧ заразились 4 тыс. человек, что на 9,7% меньше показателей за аналогичный период 2018 года. Сейчас в регионе проживает 66 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Светлана Перминова.

«Тенденция на снижение темпов роста первичной заболеваемости наблюдается с 2015 года. Мы связываем это с широким охватом профилактических мероприятий, интересом горожан к проблеме. Ежегодно тестирование проходят более 25% жителей региона, из которых 5% проходят с использованием экспресс-тестов», — сообщила госпожа Перминова. Она отметила, что 81,3% заразившихся — жители от 30 лет, инфицированных подростков становится меньше.

По данным регионального минздрава, всего 35,8 тыс. инфицированных свердловчан (65,6%) получают высокоактивную антиретровирусную терапию. На эти цели Свердловская область получила 2,4 млрд руб. из федерального бюджета, порядка 1 млрд руб. предусмотрено в областной казне. «Среди ВИЧ-инфицированных есть так называемые диссиденты, которые не готовы получать терапию по разным причинам. Кто-то не верит в эффективность терапии или не хотят до конца жизни принимать лекарства, кто-то просто не знает о возможности получить лечение бесплатно», — пояснила заместитель министра регионального минздрава Ирена Батизе.

В следующем году к терапии планируется привлечь 90% инфицированного населения региона, на эти цели федеральный бюджет выделит 3,5 млрд руб. «Это потребует значительного увеличения кадровых, информационных ресурсов. Сегодня мы ежегодно тратим 11 млн руб. на издание листовок, буклетов для ВИЧ-инфицированных», — сообщила госпожа Батизе.

Дарья Соколова