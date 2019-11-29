Инвалид в Тюмени выиграл суд с замгубернатора области

В Тюмени инвалид второй группы Андрей Романов выиграл суд с заместителем губернатора, директором департамента социального развития региона Ольгой Кузнечевских, сообщает «Урал. МБХ медиа». Иск к нему, а также местному изданию ООО «Парк72», чиновница подала из-за материала, который, по ее мнению, порочил ее честь, достоинство и деловую репутацию.

История началась еще в 2017 году, когда инвалид первой группы, колясочник из Тобольска Андрей Трифонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время его прямой линии. Он рассказал, что не может выходить на улицу без посторонней помощи из-за отсутствия в подъезде соответствующих приспособлений. Президент поручил властям региона обеспечить подъезд электроподъемником. После этого глава Тобольска вручил Андрею Трифонову сертификат на установку подъемника, но за два года проблема не была решена.

В мае 2019 года Андрей Романов разместил видеообращение к президенту «с требованием прекратить дискриминацию и установить обещанный подъемник». После проверки прокуратурой информации «чиновники засуетились» и выполнили поручение за пару месяцев, уточняет Park72.ru.

В видеообращении президенту блогер также сообщал, что собранные на подъемник в июле 2017 года около 2 млн руб. к февралю 2019 года сократились до 45 тыс. руб. Счет был открыт в управлении соцзащиты Тобольска. «Думаю, что это произошло из-за отсутствия какого-либо контроля или же, наоборот, с одобрения департамента социального развития Тюменской области и его уважаемого директора Ольги Кузнечевских»,— отметил господин Романов. Из-за этого предположения госпожа Кузнечевских подала иск в суд.

Ольга Кузнечевских посчитала, что господин Романов ее оболгал и подала в суд иск о клевете. В своем заявлении она потребовала опубликовать опровержение. Однако суд сегодня встал на сторону Андрея Романова и оставил без удовлетворения иск госпожи Кузнечевских о клевете.