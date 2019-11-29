Власти Удмуртии готовы потратить 9,5 млн рублей на интернет для чиновников в 2020 году

В Удмуртии объявили аукцион на оказание услуг по предоставлению интернета для работников органов гослвасти, местного самоуправления и других чиновников в 2020 году. Максимальная стоимость контракта составит 9,49 млн руб. Заявки принимают до 6 декабря, дата проведения аукциона — 9 декабря. Документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно проекту контракта, скорость интернета в различных ведомствах и учреждениях будет отличаться — она составит от 2 Мбит/с до 500 Мбит/c. Наибольшую — 500 Мбит/c — получит АУ «Ресурсный информационный центр Удмуртии». Наименьшую — администрации некоторых муниципалитетов республики, несколько зданий миниформатизации региона и аппарат госсовета.