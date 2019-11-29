Нижегородцы стали чаще летать из Стригино на курорты в «бархатный» сезон

В «бархатный» сезон авиарейсами из аэропорта Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») было перевезено 96 тыс. пассажиров. Это на 9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В этом году из Стригино в сентябре-октябре осуществлялись рейсы по 12 курортным направлением, в том числе по двум внутрироссийским. Чаще всего, как и в прошлом году, нижегородцы летали в Анталью (Турция). Следующими по популярности оказались Даламан (Турция) и Сочи (Россия). Рейсами по этим направлениям воспользовались около 80% пассажиров, летевших на отдых. Нижегородцы также летали в Крым, Грецию, Тунис и на Кипр.

Анастасия Еремина