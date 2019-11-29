Уголовное дело в отношении напавших на банк и автосалон в Ижевске направили в суд

В Ижевске будут судить трех местных жителей, обвиняемых в нападении на офис банка и автосалон летом 2018 года. Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За совершенные преступления обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 30 июня 2018 года вооруженные злоумышленники пришли в помещение офиса одного из банков на ул. Ленина в Ижевске. Они скрывали свои лица мотоциклетными шлемами. Обвиняемые напали на сотрудников банка и, угрожая им, пытались похитить более 4 млн руб. Ранее сообщалось, что банк ограбить не удалось, так как сотрудники нажали тревожную кнопку. Грабители скрылись с места преступления.

Кроме того, 26 июля обвиняемые вошли в помещение автосалона на ул. Орджоникидзе, где напали на сотрудников офиса и похитили 320 тыс. руб. Ранее сообщалось, что один из работников автосалона получил ранение в руку из травматического пистолета.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий членов преступной группы задержали. Для установления их личностей была применена ДНК-экспертиза. Отметим, что обвиняемые, возраст которых превышает 40 лет, не были судимы. В ходе обыска у задержанных изъяли гладкоствольное ружье ИЖ-81, травматический пистолет и сигнальный пистолет.