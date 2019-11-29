Экс-сотрудник уральского Ростехнадзора получил 4,5 года колонии за взятку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал бывшего сотрудника Ростехнадзора Дениса Семашко виновным по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере). Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор в законную силу еще не вступил.

По версии следствия, в 2017 году Денису Семашко, который занимал пост госинспектора уральского управления Ростехнадзора, поручили проверить соблюдение требований градостроительной деятельности, выполнение технических регламентов и соответствие проектной документации при реконструкции участка дороги «Екатеринбург-Тюмень» в Камышловской районе. В результате проверки, подсудимый обнаружил отсутствие общего журнала работ по объекту. «Это являлось основание для привлечение организации, осуществлявшей реконструкцию к административной ответственности»,— пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После чего 1 декабря 2017 года Денис Семашко встретился с исполняющим обязанности главного инженера субподрядной организации и предложил ему дать взятку в размере 140 тыс. руб. за сокрытие информации о выявленных нарушениях, а также помощи в восстановлении и регистрации в Ростехнадзоре недостающей документации. «Представитель организации понимал, что из-за отказа предприятие будет оштрафовано, а работник будет привлечен к материальной и дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и утраты деловой репутации. Поэтому он согласился перевести средства на банковский счет матери Дениса Семашко, который находился в фактическом пользовании подсудимого»,— рассказали в пресс-службе ведомства. Органы следствия не стали возбуждать уголовное дело в отношении представителя организации, так как он способствовал раскрытию преступления.

В пресс-службе также отметили, что Денис Семашко в июле 2019 года уже был осужден Юргамышским районным судом Курганской области за совершение аналогичного преступления.