Инвестиции «Русала» в БАЗ за три года составили более 2,6 млрд рублей

Около 2,6 млрд руб. направил «Русал» на развитие и модернизацию производственных мощностей Богословского алюминиевого завода (БАЗ) и Богословской ТЭЦ в 2017-2019 годы, сообщила компания. В частности, в этот период был завершен проект по техническому перевооружению глиноземного производства. В результате выпуск глинозема увеличился на 55 тыс. т. На Богословской ТЭЦ продолжается реновация основного оборудования станции.

«Благодаря комплексной и планомерной работе, мы достигли увеличения выпуска глинозема до показателя свыше 1 млн т в год, повысив эффективность и снизив себестоимость готовой продукции»,– отметил директор по глиноземному бизнесу «Русала» Яков Ицков.