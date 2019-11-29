Смольный предложил петербуржцам пересесть на общественный транспорт

Власти Петербурга представили проект схемы дорожного движения в городе до 2033 года, подготовленный исследователями по заказу чиновников. Наряду с предложениями по введению платного въезда в центр Петербурга и расширению зоны платной парковки, разработчики намерены отдать приоритет общественному транспорту. По их подсчетам, на него пересядет до 80% горожан.

В Смольном отметили, что предложения носят рекомендательный характер, а предполагаемые меры лишь «рассматриваются». При этом источники “Ъ-СПб” подчеркивают, что городские власти до сих пор стратегически не решили, что для них является первоочередным: общественный транспорт или инвестиции в автодороги, которые стимулируют пользование личным автотранспортом.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Центру Петербурга обрисовали контуры».