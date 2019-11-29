Центру Петербурга обрисовали контуры

Смольный опубликовал проект схемы дорожного движения в городе до 2033 года: это документ, подготовленный исследователями по заказу чиновников. Наравне с предложениями по введению платного въезда в центр Петербурга и расширению зоны платной парковки, разработчики хотят отдать приоритет общественному транспорту, на который, по расчетам, пересядет до 80% населения Петербурга. В Смольном отмечают, что предложения носят рекомендательный характер, а предполагаемые меры «рассматриваются». Источники “Ъ” подчеркивают, что власти до сих пор стратегически не решили, что является для них первоочередным: общественный транспорт или инвестиции в автодороги, которые стимулируют пользование личным транспортом.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) опубликовал на портале правительства Петербурга проект комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в городе до 2033 года. Исследование выполнило ООО «Строй Инвест Проект» за 40 млн рублей.

Разработчик представил четыре варианта схемы движения транспорта в городе. Согласно первому варианту, который основывается на преимущественном развитии наземного транспорта, затраты на реализацию программы составят 1 трлн рублей, при этом экономический эффект от нее оценивается в 9,9 млрд рублей (сокращение количества ДТП, снижение себестоимости перевозок пассажиров и грузов и времени в пути). Второй вариант базируется на сбалансированном развитии всех видов транспорта, затраты на него — 1,4 трлн рублей, экономический эффект — 14,1 млрд рублей. Третий вариант комбинирует первые два, он потребует 1,9 трлн рублей и принесет наиболее ощутимый эффект в размере 16,3 млрд рублей. Четвертый вариант основывается на развитии транспортной системы в условиях ограниченного финансирования, предлагает вносить изменения в сеть точечно, устраняя только «узкие места». Затраты в последнем варианте — 431,6 млрд рублей, эффект — 5 млрд рублей. Работа разбита на три этапа: первый из них планируется организовать в 2019–2023 годах, второй — в 2024–2028 годах, третий в 2029–2033 годах.

Цель предложенных вариантов — снизить долю дорог, которые работают в условиях перегрузки, сократить количество мест концентрации ДТП и смертность на дорогах (с выходом на нулевые показатели к 2030 году). Разработчики предлагают внедрить новые требования к обустройству дорог, создать приоритетные условия для движения общественного транспорта, расширить платную парковочную зону. Специалисты хотят увеличить количество улиц с односторонним (еще примерно на 77,4 км) и реверсивным (еще на 5 км) движением и ввести светофорное регулирование для повышения как средней скорости автомобилей, так и безопасности. Наибольший эффект от одностороннего движения получит Обводный канал.

Сейчас, констатируют исследователи, в городе снижается средняя скорость движения, увеличивается время в пути на наземном транспорте, в центральной части города фиксируются многочисленные заторы. Так, средняя скорость движения в Петербурге за последние пять лет снизилась до 25 км/ч, а в часы пик — до 5–10 км/ч. Время в пути тех, кто едет на работу и учебу на общественном транспорте, превышает 70 мин.

«Основная причина неблагоприятной транспортной ситуации — несоответствие пропускной способности дорог растущему спросу на передвижение личным транспортом»,— отмечается в документе, при этом влияние этой причины будет усиливаться, так как растет уровень автомобилизации. Типичными участками с систематически образующимися транспортными заторами называют Светлановскую площадь, площадь Мужества, подходы к мостам через Неву, подходы к Московскому и Невскому проспектам, пересечение Коломяжского и Богатырского проспектов, транспортный узел у метро «Черная речка». Кроме этого, отмечает документ, нет адекватного развития скоростного транспорта при активной жилой застройке на периферии города с одновременным увеличением количества рабочих мест в центральной части города.

Еще четыре меры, предлагаемых разработчиками,— ограничение скорости до 30 км/ч (на участках от Дворцовой набережной до Литейного проспекта, в районе Коломны, а также на Крестовском острове), введение платы за въезд в центр, организация «зеленых волн» движения за счет управления потоками транспорта на перекрестках, установка более 180 камер фотовидеофиксации, в частности на Среднем проспекте Васильевского острова, Приморском шоссе, Лесном проспекте, проспекте Энгельса, Выборгском шоссе, Среднеохтинском проспекте, Садовой улице.

Контур платного въезда — весь центр, пункты оплаты разместятся на Благовещенском, Дворцовом, Троицком, Литейном, Большеохтинском мостах и на мосту Александра Невского, а также в точках въезда на набережной Обводного канала. Организация платного въезда снижает количество транзитных потоков, следующих через центр, с 61% до 18%, говорится в документе. Введение платы позволит разгрузить мосты, однако увеличит загрузку альтернатив: набережных и КАД, а также ЗСД.

Если отдать приоритет развитию общественного транспорта, отмечается в документе, доля населения, пользующаяся его услугами, вырастет до 80% к 2033 году (сейчас показатель составляет 60%), среднее время в пути составит 50 минут, а интервал движения автобусов — 10 минут.

Зоны платной парковки предлагается в 2019–2023 годах расширить на весь Центральный район по границе Невского проспекта вплоть до моста Александра Невского, а также вокруг станций метро «Садовая» и «Гостиный двор». В 2024–2028 году — на район от Невского проспекта до Обводного канала, в 2029–2036 году — на Адмиралтейский район вплоть до судостроительных заводов. Устраивать платную парковку в Василеостровском и Петроградском районах и в зоне, прилегающей к порту, во временных границах данной схемы не планируется.

Специалисты также отмечают, что схему потребуется обновить в 2023 и 2028 году.

Яна Войцеховская