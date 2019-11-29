В Свердловской области пройдет массовое тестирование на ВИЧ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, в Свердловской области пройдет масштабное тестирование на ВИЧ. Ожидается, что около 2,5 тыс. свердловчан смогут узнать свой ВИЧ-статус. «Широкой охват лечением ВИЧ-позитивных пациентов невозможен без доступного тестирования для всех желающих»,— отметила главный врач областного СПИД центра Анжелика Подымова.

Планируется, что в 1 декабря в ТРЦ «Мега» пройдет массовая акция «Пропустить нельзя, пройти». Один из видов обследований будет направлен на знание своего ВИЧ-статуса. Помимо этого, акция по проверке ВИЧ-статуса с раздачей сувениров всем участникам на центральной пешеходной зоне Екатеринбурга — улице Вайнера.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, акции по экспресс-тестированию на ВИЧ проводятся с 25 ноября по 2 декабря в 17 городах области. В частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Каменске-Уральском, Серове, Талице, Ревде, Ирбите, Качканаре, Сысерти.