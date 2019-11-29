В Удмуртии начали проверку по факту столкновения фуры с тепловозом в Башкирии

Железнодорожный состав из трех вагонов и тепловоза столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, перевозившем фрукты, близи станции Нефтекамск в Башкирии в 13:00 28 ноября. На место аварии выезжали сотрудники Удмуртской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба Приволжского ведомства.

Установлено, что водитель грузовика проезжал регулируемый переезд на путях, находящихся на балансе ЗАО «Промжелдортранс», несмотря на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших нет — составитель поездов успел спрыгнуть с подножки вагона перед столкновением. Из-за аварии произошел сход одной колесной пары вагона. Отметим, что проверка Удмуртской транспортной прокуратуры подтвердила исправность переездной сигнализации.