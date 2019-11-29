В Сибири оказался самый дешевый бензин

Самая низкая в России цена на автомобильный бензин зафиксирована в Сибирском федеральном округе. По данным Росстата, с 18 по 24 ноября средняя стоимость топлива по маркам АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в Сибири составила 42,87 руб. за литр, в России — 44,67 руб. за литр.

Наиболее дешевый автомобильный бензин оказался в Горно-Алтайске (Республика Алтай), его цена — 41,84 руб. за литр. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее. «Это наибольшее снижение по стране»,— говорится в сообщении Росстата. Ранее самое дешевое топливо продавалось на автозаправках Барнаула.

Самая высокая средняя цена на бензин среди столиц сибирских регионов наблюдалась в Иркутске и Кызыле (Тыва) — 45,87 и 43,78 руб. за литр соответственно. В Кемерово средняя стоимость бензина составила 42,91 руб. за литр, в Омске — 42,80 руб., в Новосибирске — 42,59 руб., в Абакане — 42,48 руб., в Томске — 42,45 руб., в Красноярске — 42,44 руб., в Барнауле — 42,01 руб.

В России наибольшая цена на автомобильный бензин на минувшей неделе была в Южном федеральном округе — 46,39 руб. за литр. Но наибольшие затраты при заправке автомобиля — 57,74 руб. — в Анадыре (Дальневосточный округ).

Вета Наумова