Архивы с молотка

Архив адмирала Колчака был не единственным собранием белоэмигрантских документов, который продавали с молотка.

После окончания Второй мировой войны Советскому Союзу был передан почти весь Пражский архив — крупнейший из архивов русской эмиграции в Европе, собиравшийся в 1923–1945 годах. Долгое время он хранился в секретных фондах Госархива. Среди прочих собраний была и коллекция документов времен Октябрьской революции и Гражданской войны, которую генерал Антон Деникин собирал для написания своей первой книги — «Очерки смутного времени», а в 1935 году продал Пражскому архиву за 50 тысяч франков. В 1992–2000 годах значительная часть семейного архива генерала и принадлежавшие ему реликвии были переданы в дар Госархиву России. Часть материалов генерала Деникина хранится также в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В 1968 году Центр гуманитарных исследований Техасского университета в городе Остин (США) приобрел архив у бывшего главы Временного правительства Александра Керенского. Собрание было оценено в 100 тысяч долларов и состояло из документов партии социалистов-революционеров, переписки Керенского, в том числе семейной, рукописей работ, неопубликованных дневников, фотографий конца XIX — начала XX века.

В 1991 году князь Лихтенштейна Ханс-Адам II приобрел на аукционе Sotheby`s архив следователя по особо важным делам Омского окружного суда Николая Соколова. Цена сделки ее участниками не разглашалась, но в СМИ называлась сумма 500–600 тысяч долларов. Собрание содержало материалы дела о расстреле царской семьи, которое расследовал Соколов по поручению адмирала Александра Колчака. В 1997 года князь обменял собрание на архив правящей династии Лихтенштейна, который был конфискован советскими войсками еще в 1945 году. Материалы Соколова хранятся в Госархиве.

В 1999 году фонд семьи Ротшильд выкупил на аукционе Christie`s часть архива княгини Екатерины Долгоруковой — морганатической супруги императора Александра II. В собрание вошли около 4,5 тысячи писем, а сумма сделки составила 180 тысяч фунтов. В 2001 году их обменяли на семейный архив банкирской семьи, который попал в Россию после Второй мировой войны. В настоящее время собрание княгини хранится в Госархиве.

В ноябре 2014 года фонд Виктора Вексельберга «Связь времен» приобрел за 500 тысяч евро на аукционе Olivier Coutau-Begarie значительную часть архива князя Феликса Юсупова. Собрание ранее было обнаружено в подвале парижских апартаментов семьи и выставлено на торги. Архив состоял из личных вещей Юсуповых: фотографий, писем и памятных вещей, принадлежащих князю, его супруге Ирине (урожденная Романова), а также членам императорской семьи. В феврале 2015 года материалы были переданы в дар Госархиву России.

Подготовил Артем Косенок