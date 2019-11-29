Екатеринбург не попал в юбилейный тур ДДТ

В рамках масштабного юбилейного тура, который пройдет в 2020 году, рок-группа ДДТ Юрия Шевчука даст концерты на Урале: в Кургане, Челябинске и Магнитогорске. Екатеринбурга в списке городов нет. «В 2020 году концерта ДДТ в Екатеринбурге не планируется, предварительно он стоит на 2021 год»,— сообщили “Ъ-Урал” организаторы.

В 2020 году группе ДДТ исполняется 40 лет. Новая концертная программа включает в себя избранные песни с разных альбомов группы. Последний раз ДДТ выступала в Екатеринбурге 2 апреля 2017 года во Дворце спорта с программой «История звука».

Николай Яблонский