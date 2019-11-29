К банкирам идет «Доктор Спорт»

Банкротство управляющей сетью магазинов спортивного питания Vitawin компании «Доктор Спорт», которая ранее принадлежала СМП-банку Аркадия и Бориса Ротенбергов, могло быть предумышленным. К такому выводу пришел временный управляющий, выявив ряд сомнительных сделок, причинивших компании убыток в 120 млн руб. Теперь ответчиком за долги «Доктор Спорт» кредиторы планируют сделать сам СМП-банк.

У ООО «Доктор Спорт», которое развивало сеть магазинов спортивного питания Vitawin, выявлены признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в отчете временного управляющего компании Андрея Фоминых. Копия документа есть у “Ъ”. На пике в 2015 году в сеть Vitawin входило 59 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, но к ноябрю 2018 года работали только три розничные точки и один пункт выдачи онлайн-заказов. Как сказано в отчете временного управляющего, в 2018 году выручка «Доктор Спорт» снизилась на 78,3%, до 30,3 млн руб., чистый убыток был 103,2 млн руб. В документе отмечается, что проблемы с бизнесом начались в 2015 году из-за введения продуктового эмбарго, под которое попала часть спортивного питания. Негативно на спросе сказался рост цен на импортную продукцию, вызванный девальвацией рубля. В 2018 году на долю импорта в категории приходилось 54,6% рынка объемом 11,14 тыс. тонн, сказано в документе.

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С мая 2013 по сентябрь 2018 года единственным владельцем «Доктор Спорт» был СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов, чье состояние Forbes оценивает в $2,6 млрд и $1,1 млрд соответственно. В сентябре 2018 года «Доктор Спорт» был продан Яне Иванцовой, сообщал СМП-банк. Сумма сделки не раскрывалась, в банке утверждали, что условия и покупатель были рыночными, а продавец вышел из проекта с прибылью. В мае 2019 года в отношении «Доктор Спорт» начали процедуру наблюдения по заявлению оптового продавца спортивного питания ООО «Крафтберг» с долгом в 22,7 млн руб. На 19 ноября в реестр кредиторов включено требований на 142,3 млн руб.

По подсчетам Андрея Фоминых, в 2015–2018 годах «Доктор Спорт» был причинен ущерб от сделок на сумму свыше 120 млн руб. Так, в октябре 2016 года «Доктор Спорт» выдал кредит в 10 млн руб. ООО «Магазин одежды и спортивной атрибутики "Фансайд.ру"», в котором владел 25%. В настоящий момент сведения о компании исключены из ЕГРЮЛ, а сам «Доктор Спорт» за это время не пытался взыскать задолженность. Андрей Фоминых приходит к выводу, что речь идет о корпоративном характере займа и отчуждении средств. Аналогичный характер, по его мнению, носят кредиты ООО «Прогресс Медикал», ущерб от которых оценивается в 12,3 млн руб. В 2016–2017 годах эту компанию возглавлял Эдуард Синельников, который также был гендиректором «Доктор Спорт». Кроме того, при закрытии торговых точек в 2017–2018 годах произошло отчуждение и списание наиболее ликвидного имущества на 87,1 млн руб., сказано в отчете.

«Крафтберг» планирует привлечь СМП-банк к субсидиарной ответственности, заявил “Ъ” гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин, представляющий интересы компании. По его словам, поводом станет ряд сделок, указанных в отчете управляющего, в период совершения которых компания «Доктор Спорт» принадлежала банку. Представитель господ Ротенбергов, как и пресс-служба СМП-банка, отказались от комментариев.

Если будет установлено, что выгодоприобретателем по сделкам был владелец компании либо аффилированные с ним лица, то это может стать основанием для иска о возмещении убытков и привлечении к субсидиарной ответственности, говорит гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. При этом обычно за результаты текущей деятельности отвечает исполнительный орган компании, добавляет он. Дмитрий Жданухин добавляет, что к ответственности могут привлечь и бывших гендиректоров «Доктор Спорт» — Владимира Бакастова и Эдуарда Синельникова. Связаться с ними “Ъ” не удалось. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Мария Николаева отмечает, что с 2017 года к механизму субсидиарной ответственности стали обращаться значительно чаще, а сейчас есть очевидная тенденция по ужесточению судебной практики в направлении удовлетворения таких заявлений.

Алексей Полухин