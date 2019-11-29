Материнская достаточность капитала

Банк России негативно оценивает сложившуюся практику передачи банком заемщиков в аффилированную МФО, что приводит к регуляторному арбитражу. В связи с этим регулятор может выдвинуть единые требования к определению уровня достаточности капитала для банка и его МФО. Эксперты уверены, что подобный подход ставит вопрос о жизнеспособности таких МФО.

Банк России выявил случаи регуляторного арбитража при передаче клиентов между аффилированными банками и МФО. Об этом 28 ноября сообщил в кулуарах конференции «Микрофинансирование: время взрослых решений» зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, на рынке существует тенденция создания банками аффилированных МФО, и они «фактически в рамках единой процедуры оценки риска распределяют клиентов — либо в банк отправляют, либо в МФО». Владимир Чистюхин отметил, что ЦБ «очень серьезно» следит за банками с дочерними МФО. По его словам, при выявлении случаев, когда МФО принимает на себя займы от кредитной организации, требования для нее будут банковские. Он уточнил, что выдвижение к МФО банковских требований уже было «счетное количество раз», но пока это «немассовый процесс».

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, практика распределения клиентов между банком и родственной МФО может, с точки зрения регулятора, затруднять сдерживание роста необеспеченного кредитования. В частности, кредиты заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50%, выданные с баланса МФО, будут создавать меньшую нагрузку на капитал, чем с баланса банка. Поэтому банк может направлять клиентов с более высокой ПДН в МФО. «Решить проблему могло бы сближение учета займов с высокой ПДН у МФО и банков»,— указал эксперт.

Собеседник “Ъ” в крупном банке указал, что если ЦБ «будет выставлять единые требования по капиталу к банкам и банковским МФО, то под вопросом будет сама жизнеспособность последних». При этом, по оценке директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, портфель займов «банковских МФО» на 1 июля превышал 60 млрд руб., или около трети от общего размера портфеля всех МФО.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля общий объем микрокредитов составлял 190 млрд руб. Количество заемщиков МФО выросло за девять месяцев 2019 года на 24%, примерно до 11 млн человек. Портфель микрозаймов увеличился с начала года на 37 млрд руб., или на 23%.

Участники рынка поддерживают позицию регулятора. По словам предправления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, работа ЦБ по сдерживанию потребкредитования в части более жестких требований к МФО положительно скажется на заемщиках с высокой ПДН и на участниках рынка, которые будут формировать более качественный кредитный портфель. По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, ситуация, когда у розничных банков существуют собственные аффилированные МФО, является прямой угрозой как стабильности самих банков, так и банковской системе в целом. «По сути, карманная МФО становится банком плохих долгов,— указывает эксперт.— Во время кризиса она очень быстро превращается в токсичную бомбу, которая может легко дестабилизировать финансовую устойчивость банка». Поэтому для стабильности банков и системы в целом требования к капиталу и резервам аффилированных с банками МФО должны быть уравнены с требованиями к самим банкам, уверен эксперт.

Анатолий Печатников, зампред правления ВТБ, 26 ноября (цитата по ТАСС) Те меры, которые сейчас принимает Банк России, будут иметь последствия для охлаждения рынка: практически в два раза будет сокращен прирост задолженности граждан перед банками

Однако банки с «родственными» МФО никаких рисков в таких связях не видят. Так в ОТП-банке отметили, что они вместе с «ОТП Финанс» успешно прошли проверку Банка России в конце прошлого года, по итогам которой прошло объединение в банковскую группу. Претензий ЦБ к их деятельности нет. В ХКФ-банке отметили, что родственная МКК «Купи не копи» работает самостоятельно. Объем ее бизнеса является минимальным по сравнению с банком, и обе организации работают в разных сегментах розничного кредитования.

Правозащитники уверены, что практика распределения клиентов, напротив, идет им на пользу. По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, банки не могут выдавать кредиты клиентам-новичкам и заемщикам с испорченной кредитной историей, и их «вполне логично направить в дочернюю МФО». Это позволяет банку не потерять клиента и не принимать повышенные риски. Эксперт уверена, что этот подход «можно назвать образцом клиентоориентированного и ответственного поведения, благоприятно влияющего на формирование финансовой культуры».

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Светлана Самусева, Вероника Горячева