«Поплакал себе в рукав и дальше пошел»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расширенном заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене Елене Артюх обсудил с представителями малого и среднего бизнеса их проблемы. Предприниматели пожаловались на трудности с тарифным регулированием, налогообложением, а также на качество нормативно-правового регулирования и контрольно-надзорной деятельности. Господин Куйвашев предложил решать проблемы с помощью судов и пообещал, что по каждому вопросу будут составлены «дорожные карты».



Открывая заседание совета, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх отметила, что губернатор Евгений Куйвашев впервые участвует в подобном формате. «Не соглашусь. Такие встречи происходят довольно часто, с периодичностью»,— возразил глава региона.

Директор фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства» Игорь Воронин пожаловался на увеличение стоимости электроэнергии в Новоуральске в 40 раз. По его словам, для потенциальных резидентов это снизило рентабельность города как территории опережающего развития (ТОР). «Сейчас тарифы возвращены в прежнее русло. Но предприниматели понимают, что вопрос может возникнуть на следующий год»,— отметил господин Воронин и предложил ввести коэффициент, который ограничит рост тарифов не более чем на 10%, а также ввести инвестиционный тариф на электроэнергию.

Евгений Куйвашев отметил, что уже обсудил изменения нормативно-правовых актов по энерготарифам с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. «ФАС пообещала, что решение по предложениям, которые мы подготовили, примут до конца года»,— доложил господин Куйвашев. Он пояснил, что не может давать преференции только одной ТОР. «Будет неправильно, если специальный тариф примем только для Новоуральска. Тогда все резиденты ринутся туда»,— уточнил губернатор и посоветовал для улучшения конкурентоспособности использовать «простое человеческое общение»: «Когда мы не равняемся на сухие цифры регламента, то формируем конкурентные преимущества».

Заместитель начальника управления по работе с непрофильными активами УГМК Дмитрий Шутый зачем-то повторил, что губернатор впервые встретился с предпринимателями. «У меня складывается впечатление, что мы встречаемся от моей и до моей встречи»,— усмехнулся господин Куйвашев.

Господин Шутый обратил внимание на десятикратное увеличение налоговой нагрузки на объекты капитального строительства после перехода на кадастровую систему оценки. Он отметил несовершенство методики и обеспокоенность бизнеса. «Вопрос кадастровой оценки был всегда. И три, и четыре, и пять лет назад. Вы полагаете, что власть все время думает: как же их обложить налогами и побольше? Я вообще за то, чтобы ничего не платить. Платили бы белую зарплату своим работникам и все»,— заявил Евгений Куйвашев. По его словам, только 8 тыс. собственников обратилось в суд за перерасчетом кадастровой стоимости недвижимости.

О проблеме во взаимодействии с контрольно-надзорными органами напомнила исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова. Она пожаловалась на неограниченный перечень для внеплановых проверок. «Прокуратура вынуждена реагировать на любую жалобу гражданина. Еще непонятно, по чьему усмотрению в качестве ответственного за нарушение выбирается либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Также возникают затруднения при смене категории риска. На все вопросы мы получаем формальные отписки»,— уточнила госпожа Кансафарова и предложила создать зеркальный реестр проверок в области.

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 декабря 2016 года. Срок реализации — до 2025 года. Она предполагает снижение нагрузки на бизнес за счет внедрения риск-ориентированного подхода и таким образом снижения числа проверок.

По словам Евгения Куйвашева, есть предприниматели, которые настаивают на проверках как самих себя, так и своих коллег. В качестве примера губернатор привел УГМК. «В данном вопросе с моей стороны возможны только контроль и открытость»,— пояснил господин Куйвашев. Он отметил случаи, когда контрольно-надзорные органы с радостью докладывают об обнаруженных нарушениях, «а то, что предприятие чуть не обанкротилось потом, они забывают». По его мнению, предприниматели не всегда честно рассказывают о своих проблемах. «Бизнесмен на встречу пришел, поплакал себе в рукав и дальше пошел»,— пожаловался губернатор.

«Если вас ущемили в правах, надо сразу писать жалобу. Мы разберемся, будем открыто обсуждать, публиковать и докладывать. Мы победим ситуацию, но мы должны делать это вместе»,— посоветовал перед уходом Евгений Куйвашев, добавив, что по каждому вопросу будет проведен анализ, составлена «дорожная карта» и в течение одной-двух недель профильные министерства и заместители доложат о состоянии дел ему лично.

Анастасия Реутова