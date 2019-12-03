Сельхозтехника может не поспеть к весне Неясность в схеме субсидирования лизинга в 2020 году может привести к проблемам на посевной

Реформа господдержки спроса на машиностроительную продукцию в части сельхозтехники столкнулась с противодействием. Более полугода чиновники обсуждали будущее «программы 1432», через которую субсидии идут напрямую производителям техники. В правительстве посчитали, что большую эффективность здесь дал бы единый льготный лизинг. Но в результате лизинговые контракты уже исключены из проекта постановления о прямых субсидиях производителям на 2020 год, а единая лизинговая субсидия застряла в согласованиях. В связи с сезонностью аграрного бизнеса правительство рискует сорвать весенние полевые работы, поскольку без лизинговых контрактов многие аграрии просто не успеют купить сельхозтехнику, предупреждают участники рынка.

Больше всего дискуссий при обсуждении нового механизма единого льготного лизинга вызвало включение в программу сельхозтехники. Сейчас спрос на сельхозтехнику поддерживается через прямые субсидии производителям, из которых те предоставляют скидку на технику — «программа 1432». В текущем году программа обойдется бюджету в сопоставимые с кризисным уровнем 2016 года 14,5 млрд руб. Это больше, чем планируемая на 2020 год господдержка всех отраслей машиностроения через льготный лизинг — около 10 млрд руб., из которых на сельхозтехнику будет выделен какой-то лимит.

Логика отмены прямых субсидий сельхозмашиностроителям была аналогична общей: субсидирование производителей напрямую — схема, которая поддерживает чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование косвенных инструментов (лизинг, кредиты) более эффективно и позволяет установить здоровую конкуренцию, говорили в правительстве. Впрочем, производители техники считали, что изменения затормозят механизацию аграриев.

В Минсельхозе приводили в пример то, что по «программе 1432» трактор К744 Р4 «Стандарт» требует оплаты не менее 85%, то есть 6,8 млн руб., а при лизинге нужно заплатить всего лишь 400 тыс. руб. и такой продукт позволяет экономить 6,4 млн руб. в момент покупки. При субсидии 1 млрд руб., по подсчетам чиновников, сегодня можно приобрести 147 тракторов или 80 комбайнов, при лизинге — 2,5 тыс. и 1,5 тыс. штук соответственно. Кроме того, лизинговая схема позволила бы увеличить рынок продаж в лизинг с 40–45 млрд руб. до свыше 100 млрд руб.

В середине лета текущего года сельхозтехника была включена в проект единого льготного лизинга, и, соответственно, как и другие прямые субсидии, «программа 1432» должна была быть отменена с 2020 года. Тогда машиностроители заговорили о рисках закрытия производств на фоне отмены субсидий.

В правительстве пообещали, что эту программу оставят, если на нее найдутся деньги в бюджете 2020 года. И они нашлись — на сегодня это 7 млрд руб. на 2020 год. При этом правила распределения этих средств со следующего года также изменятся: они будут распространяться только на прямые продажи техники. Ранее речь шла также и о лизинговых сделках. Кроме того, аналогично льготному лизингу за субсидии предлагается посоревноваться, продав больше техники за меньшую субсидию.

В то же время в едином лизинге, как говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, сельхозтехника также остается. Однако на разных этапах согласования рассматривались несколько вариантов: от изъятия лизинга сельхозтехники в отдельный механизм (полностью аналогичный по своей сути общему) до субсидирования спроса на нее через единый льготный лизинг. Принципиально, по данным “Ъ”, выделение в отдельный механизм чиновники объясняли отдельным бюджетом на программу, но в итоге в последнем варианте, как говорят собеседники “Ъ”, сельхозтехника не получит отдельного постановления.

В «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) “Ъ” сказали, что «если проект единой лизинговой субсидии предусматривает дополнительные меры поддержки производителей и потребителей специализированной техники, то ассоциация считает, что реализация этого механизма окажет положительное влияние на развитие отрасли». Там уточнили, что пока не располагают информацией относительно того, как в окончательном варианте будет работать эта мера господдержки, из-за чего не могут оценивать ее перспективы.

Однако затяжки с разработкой и принятием постановления по единому лизингу уже очень беспокоят участников рынка лизинга. Они рассказали “Ъ”, что активность покупателей и так затормозилась из-за неопределенностей с будущим «программы 1432» за последние полгода, а теперь и вовсе продажи не идут: субсидии по 2019 году закончились, на 2020 год лизинговые контракты из проекта постановления правительства исключены, а проект постановления по единой лизинговой субсидии еще даже не опубликован. Запуск лизингового субсидирования со второго квартала будет означать, по сути, срыв весенних полевых работ, недоумевают собеседники “Ъ”: массовые заявки на приобретение сельхозтехники начинают идти начиная с февраля, а более крупные и сложные сделки готовятся, заключаются и исполняются заблаговременно до посевной.

Андрей Петров